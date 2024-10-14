الامارات | تعاون بين «دبي للإعلام» و«إنفرا إكس» لدعم دور التكنولوجيا في العمليات الإعلامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت «إنفرا إكس»، الشركة التابعة لديوا الرقمية الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع «دبي للإعلام»، التي تضم تحت مظلتها عدداً من القنوات الإعلامية المطبوعة والمسموعة والتلفزيونية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقدّم «إنفرا إكس» حلولاً مدارة متقدمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بـ«دبي للإعلام».

وقّع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، ونائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، المهندس مروان بن حيدر، خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وستعمل مذكرة التفاهم على خلق إطار تعاون بين «إنفرا إكس» و«دبي للإعلام»، ما يمكنها من الاستفادة من أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الإعلام وتسهيل توصيل المحتوى بسهولة وسلاسة عبر مختلف شبكاتها.

وبدوره أشار المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في دبي للإعلام، سالم باليوحة، إلى أهمية هذه المذكرة ودورها في دعم توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى رفع مستوى قدراتها اللوجستية والفنية، وتأهيل كوادرها البشرية لإنتاج محتوى إعلامي قادر على مواكبة طموحات دبي والإمارات التنموية.

وقال إن «(دبي للإعلام) تحرص على تطوير عملياتها وخدماتها المتنوعة من خلال الاستفادة من أدوات التكنولوجيا والرقمنة، ما يجعلها في طليعة الابتكار الإعلامي، وشراكتنا مع (إنفرا إكس) ستسهم في تعزيز إمكاناتنا الرقمية، وتمكننا من استكشاف طرق جديدة لتقديم المحتوى الذي يتميز بأعلى معايير الجودة والأداء، ما يعكس مكانة (دبي للإعلام) كواحدة من أبرز وأكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة، ويبرز جهودها في دعم مسيرة التحول الرقمي في دبي».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، المهندس مروان بن حيدر «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة استشراف وصنع المستقبل. ويسعدنا أن نتعاون مع (دبي للإعلام) لإيماننا بالدور المحوري للإعلام في تقدم المجتمعات. وبموجب الاتفاقية، سنقدم حلولاً مدارة متقدمة من شأنها أن تدعم مستقبل الإعلام في إمارة دبي. كما ستوفر حلولنا لـ(دبي للإعلام) الموثوقية والمرونة اللازمتين لتلبية متطلبات الإنتاج والبث في الوسائط الإعلامية المعاصرة، وضمان تقديم محتوى سلس وتفاعلي يعكس ريادة إمارة دبي على كل الصعد».

ومن خلال مذكرة التعاون، ستدعم حلول «إنفرا إكس» مسيرة «دبي للإعلام» نحو تحقيق التحول الرقمي، حيث تهدف «دبي للإعلام» إلى تعزيز أنشطتها الحالية مثل البث المباشر وإنتاج الفيديو وإدارة المحتوى السحابي، وضمان قنوات تواصل موثوقة وآمنة بين أقسامها المتنوّعة ومع المنصات الخارجية، بما يتماشى مع رحلتها في مجال التحول الرقمي وتوفير المحتوى العصري للجمهور.