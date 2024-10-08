الامارات | «الوزاري للتنمية» يستعرض عدداً من المشاريع والبرامج الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرى خلاله استعراض ومناقشة عدد من المشاريع والبرامج الحكومية.

تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة المشاريع التطويرية المتعلقة بتعزيز كفاءة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من التقارير بشأن جاهزية المنظومة الرقمية في الدولة للتعامل مع بعض التحديات السيبرانية.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج تطبيق عدد من السياسات والبرامج الوطنية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم العام والتنمية الصناعية بالدولة.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس اللوائح التنظيمية والمالية والموارد البشرية المقترحة لعدد من الجهات الاتحادية، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية.