الامارات | 100 جامعة دولية تتيح تخصصات جديدة وبرامج إرشاد مهني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، معرض نجاح دبي 2024 أمس، الذي يُعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في دولة الإمارات، إذ يضم أكثر من 100 جامعة من 20 دولة، تتيح آلاف الدورات للاختيار من بينها.

وأكدت مستشار برامج المنح في الهيئة، ميثاء بنت تركيه، في تصريحات صحافية على هامش المعرض، أن استراتيجية التعليم في دبي (E33) تركّز على توفير إرشاد مهني في سن مبكرة لتوجيه المتعلِّم نحو مستقبل يلائم مواهبه، وضمان التحاقه بأفضل الجامعات المحلية والعالمية لتعزيز تنافسية الخريجين في إمارة دبي إقليمياً ودولياً.

وقالت: «يُعد معرض نجاح فرصة مثالية لتوفير إرشاد أكاديمي للطلبة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الخيارات المتوافرة في قطاع التعليم العالي».

وأكدت توفير المعلومات كافة حول مزايا برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، ودوره في تطوير المعارف والخبرات الأكاديمية وبناء المهارات القيادية للطلبة الإماراتيين وإعدادهم كمبدعين وقياديين في مختلف مجالات العمل المختلفة في إمارة دبي، فضلاً عن شرح معايير التسجيل والقبول في البرنامج ومتطلباته بحسب كل منهاج تعليمي.

من جهتها، اعتبرت مديرة معارض «نجاح»، ديمة السعدي، أن استجابة الزوار كانت إيجابية جداً، مضيفة أن المعرض أثبت منذ انطلاقته أنه حلقة وصل موثوقة بين الطلبة في الدولة وقطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي.

وكشفت وزارة التعليم العالي على هامش المعرض، أنها تعكف على إعداد قائمة بمؤسسات التعليم العالي غير البحثية، حيث سيتم الإعلان عنها قريباً، لافتة إلى أن القائمة المتوافرة حالياً تشمل المؤسسات البحثية فقط.

وقالت إن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات يركز على مؤسسات التعليم العالي المرخصة داخل الدولة، والبالغ عددها 77 جامعة، وهناك جامعات جديدة لم يتم إدراجها بعد ضمن قائمة التصنيفات، لحين استيفاء بياناتها، مشيرة إلى أن الجامعات المرخصة تم تصنيفها أكثر من مرة، ولكن هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن نتائج التصنيف وفقاً للإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي.