الامارات | الإمارات وجمهورية كوريا تعززان علاقات التعاون في مجال الرقابة العامة والنزاهة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة زيارة رسمية لجمهورية كوريا شهدت بحث تعزيز التعاون في مجالات الرقابة العامة والتدقيق ومكافحة الفساد.

ووقع معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس الجهاز خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع جايهاي تشوي، رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في جمهورية كوريا، في خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وعقد معاليه عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في جمهورية كوريا، من بينهم ريو جول وان، رئيس لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية، لبحث آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة.