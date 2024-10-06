الامارات | «الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش تداعيات الأحوال الجوية على الصحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي اجتماعاً أمس، استعرضت فيه عدداً من الملفات الحيوية المهمة لتعزيز رؤيتها نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام في دولة الإمارات.

وتضمنت الملفات تداعيات الأحوال الجوية على الصحة العامة، ومتابعة مستجدات تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي، وسبل متابعة المخاطر والمهددات البيولوجية التي صارت مصدر قلق للعالم أجمع، واتخاذ التدابير الوقائية منها.

وترأست الاجتماع - الذي استضافته وزارة الدفاع - وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، التي أكدت التقدير الكامل لجهود الجهات المنوط بها تعزيز الأمن البيولوجي للدولة، وسعيها إلى ضمان أمن بيولوجي مستدام في كل الأوقات.

وقالت: «نضع متابعة ما يستجد من مخاطر ومهددات بيولوجية في العالم ضمن أهم أولويات الدولة، وهو ما يتجسد من خلال العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، وكذلك تنفيذ مبادرات ومشاريع ضمن استراتيجية الإطار الوطني للأمن البيولوجي، ووضع المحاذير اللازمة لكل ما يستجد على مستوى العالم من مخاطر ومهددات بيولوجية».

وتم التطرق لسبل الحد من تداعيات الأحوال الجوية على الصحة العامة، ومتابعة جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض، والتعرف إلى جهود مواكبة التطورات في تحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بالأمن البيولوجي.