الامارات | ولي عهد أبوظبي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة، يلتقي خلالها صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وعدداً من المسؤولين القطريين.
وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للتعاون المشترك في المجالات المختلفة.
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