الامارات | ملاحقة متورطين في صيد حيوانات برية بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحرك فريق التنوع البيولوجي التابع لهيئة الفجيرة للبيئة، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص في مناطق جبلية بالفجيرة، يستخدمون معدات فخية لاصطياد الحيوانات البرية. واتخذ الفريق الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المقاطع المصورة المتداولة، وتبين أن هناك أشخاصاً زرعوا أدوات فخية فعلاً لاصطياد الحيوانات في المناطق المفتوحة، التي تتخذ منها الحيوانات ملجأ لها، بفضل غياب الأنشطة البشرية عنها، وصادر الفريق الأدوات المرصودة في الموقع.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إنها تعمل حالياً على كشف أشخاص مسؤولين عن هذا السلوك غير المسؤول، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالطبيعة أو إلحاق الضرر بالبيئة ومكوناتها، من دون وجه حق، وبشكل غير قانوني. وتناشد الهيئة أفراد المجتمع والمغامرين من مرتادي المناطق البرية، الإبلاغ عن كل ما يرصدونه من تجاوزات بحق البيئة، عبر الرقم المجاني 800368.