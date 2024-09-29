«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون مع مؤسسات أكاديمية فرنسية

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (الاتحاد)

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، آفاق التعاون الثقافي والعلمي، مع مؤسسات أكاديمية فرنسية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتعزيز شراكتها العلمية مع نظيراتها، على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد من الجامعة، برئاسة خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة للعاصمة باريس، حيث زار الوفد معهد اللغات والحضارات الشرقية «إينالكو» الذي تأسس في عام 1795م، والتقى البروفسور جان فرانسوا هوشيه، رئيس المعهد وأعضاء الهيئة التدريسية، وتناول اللقاء أولويات التعاون الأكاديمي، بما في ذلك استقبال الطلاب في المدارس الصيفية المشتركة، وتفعيل الأبحاث العلمية المتخصصة في الحضارات الشرقية، وتفقد الوفد مرافق المعهد واطلع على إنتاجه العلمي.