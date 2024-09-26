الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة برئاسة حمد مبارك بوعميم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة برئاسة حمد مبارك بوعميم، وعضوية كل من: عبدالواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً للرئيس، وعبدالله سيف الشامسي، وتشارلز جورج ويب، ومي نصرالله ميرفيل، وتيري جان لويس جيمونيت، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لسلطة المركز.