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قرقاش: محادثات مثمرة أجراها رئيس الدولة مع بايدن ونائبته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»:"محادثات مثمرة أجراها صاحب السمو رئيس الدولة مع الرئيس الأمريكي ونائبته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي في ظل التقدير الكبير للدور الإماراتي الإيجابي وتوافق الرؤى حول المسائل الإقليمية. الإمارات وقيادتها حليف موثوق به لشراكة تخدم مستقبل الوطن وازدهاره".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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