ماجد بن سعود المعلا يسلم المواطنين مفاتيح مساكنهم الجديدة بمنطقة النخيلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة، من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإشراف على تسليم مفاتيح مساكن حي الشيخ أحمد بن راشد المعلا، التي نفذتها المؤسسة في منطقة النخيلة للمواطنين المستحقين.

يأتي ذلك ضمن مشروع المجمعات السكنية الجديدة التي تنفذها المؤسسة، حيث اشتمل الحي الأخير على 78 مسكناً للمواطنين في إمارة أم القيوين، تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة منهم.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، أولوية توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تطوير وتنفيذ عدد من برامج الإسكان المتمثلة في بناء مجمعات سكنية متميزة ذات معايير عالية وفي مناطق مختلفة من أم القيوين.

وذكر أن المسكن متطلب رئيسي لدى الأسرة، وهو الأكثر تكلفة؛ لذا وضعت المؤسسة خُطَّة لتشييد مجمعات سكنية على دفعات وتسليمها للأسر التي ليست لديها القدرة المالية؛ بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي لها، بل وحرصت على أن تكون ذات جودة عالية وبها جميع المستلزمات.

من جهته، قال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إن هذه المجمعات الجديدة تتكون من فلل تضم 5 غرف ومطبخاً كبيراً، تتضمن غرفة نوم رئيسية وغرفة معيشة ومجلساً للضيوف وغرفة خادمة، إضافة لحدائق خلفية للمنازل وأماكن لألعاب الأطفال، لافتاً إلى أنه تم دعم المشروع بمحطة لمعالجة الصرف الصحي، بجانب إعادة استخدام المياه لري الأشجار المحيطة بالمنطقة.

وأوضح الحمر أنه تم توزيع المساكن على الأسر الإماراتية المستفيدة والمستوفية للشروط التي وضعتها المؤسسة؛ بهدف تحسين جودة حياتهم، وتوفير الرخاء والرفاهية لهم، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون المواطن حجر الأساس والركيزة الثابتة في تقدم الوطن.