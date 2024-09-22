"الأرصاد": طقس صحو مع سحب منخفضة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والمد الثاني عند الساعة 05:47، والجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة 02:30، والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند الساعة 08:12.