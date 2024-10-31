الامارات | محمد بن راشد يدعو إلى رفع العلم في الأول من نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والمؤسسات في الدولة إلى رفع العلم في الأول من نوفمبر الساعة 11 صباحاً في وقت واحد.. وبمشاعر متحدة. كما دعا سموّه كل أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «الإخوة والأخوات.. كما تعودنا في كل عام.. نحتفي بيوم العلم.. نحتفي براية الوطن.. نحتفي برمز دولتنا.. وسر قوتنا.. ومصدر فخرنا.. علم دولة الإمارات العربية المتحدة.. ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر هذا العام في الساعة الحادية عشرة صباحاً في وقت واحد.. وبمشاعر متحدة»

وأضاف سموّه: «ندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.. مناسبة نعبّر فيها عن حبنا لهذا الوطن.. وولائنا لهذا العلم.. وعزمنا المتجدد أن تبقى راية اتحادنا خفاقة عالية تعبّر عن عز ومجد ورفعة دولة الإمارات العربية المتحدة».

نائب رئيس الدولة:

العلم رمز دولتنا.. وسر قوتنا.. ومصدر فخرنا.