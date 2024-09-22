الامارات | عقد أول اجتماع للإمارات مع «يوروجست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت دولة الإمارات الاجتماع الأول مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست)، بحضور رئيس «يوروجست»، لاديسلاف همران وعدد من كبار المسؤولين في الوكالة، إضافة إلى وكيل قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، عبدالرحمن مراد البلوشي، وسفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، محمد السهلاوي.

وبحث الاجتماع جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والأساليب الفعّالة لدعم العدالة الدولية، وتعزيز التعاون في القانون القضائي.

وأشار البلوشي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، كما يعكس حرص دولة الإمارات على معالجة القضايا العابرة للحدود التي تتطلب استجابة قضائية فعالة.

من جانبه، أكد محمد السهلاوي التزام دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف، وبالقانون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة والمتضمنة ارتفاع معدل الجريمة العابرة للحدود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التعاون مع جميع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والوكالات المختلفة ذات الصلة، لتحقيق العدالة الدولية وتعزيز نزاهة الأنظمة القضائية الدولية، حيث اتخذت الدولة العديد من التدابير وسنّت التشريعات واللوائح التنظيمية، كما وضعت السلطات المعنية بإنفاذ القانون العديد من الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر المحتملة.