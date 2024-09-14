الامارات | 1000 مقعد جديد لمرحلة ما قبل الروضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن خطوة جديدة لتعزيز الوصول إلى خدمات التعليم المبكر في الإمارة، من خلال توفير 1000 مقعد إضافي لمرحلة ما قبل الروضة، ضمن 12 مدرسة خاصة في أبوظبي والعين والظفرة، للعام الدراسي 2024-2025.

وتعاونت الدائرة مع العديد من المستثمرين والجهات المعنية لدعم المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم «جيد» وما فوق، ضمن أحدث تقييمات برنامج «ارتقاء» في افتتاح أقسام مخصصة لمرحلة ما قبل الروضة، ضمن مرافقها التعليمية. كما وضعت توجيهات ومعايير واضحة، أثمرت زيادة مستوى التسجيل، وتسهيل انتقال الأطفال بعمر 3-4 سنوات إلى مرحلة الروضة، وتحسين أدائهم في الصفوف اللاحقة، ما يضمن نجاحهم وتطورهم الأكاديمي على المدى الطويل.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التعليم المبكر بالإنابة لدى الدائرة، مريم الحلامي: «نهدف إلى تمكين أولياء الأمور من دعم انطلاقة مسيرة أطفالهم، وإعدادهم للنجاح في المدرسة ومختلف نواحي الحياة»، لافتة إلى أن مرحلة التعليم المبكر فرصة مهمة لترسيخ مبادئ الثقة والنجاح، وأسس متينة للتعلم مدى الحياة.

وحددت الدائرة مجموعة من المعايير للمدارس التي تتطلع إلى إضافة قسم مخصص لمرحلة ما قبل الروضة، تشمل:

توافر مساحات تم تخطيطها بنسبة أقل من 90%.

إعداد خطط أكاديمية مخصصة لهذه الفئة العمرية.

تحديد مداخل ومخارج منفصلة.

توافر المتطلبات اللازمة لاستيعاب 25 طالباً وطالبة، بمعدل 2.16 متر مربع للطفل الواحد.

تخصيص معلم ومساعد لكل 25 طالباً وطالبة.

تعيين مدير خاص لمرحلة ما قبل الروضة.

تحديد الرسوم بما يتماشى مع رسوم مرحلة الروضة المعتمدة حالياً ضمن المدرسة، بما في ذلك المواصلات واللباس المدرسي والكتب والموارد التعليمية وغيرها.

ترخيص مُحدّث من دائرة التنمية الاقتصادية، يتضمن إدراج «الحضانة» كنشاط إضافي.

• المدارس الحاصلة على تقييم جيد وما فوق، يمكنها التقدّم بطلب افتتاح مرافق خاصة بمرحلة ما قبل الروضة للطلبة بعمر 3 - 4 سنوات.