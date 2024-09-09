الامارات | "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تسرع إجراءات إصدار إشهاد الوقف بنسبة 80%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعت "الهيئةُ العامة للشؤونِ الإسلامية والأوقاف والزكاة" بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إجراءاتِ إصدار إشهادِ وقفٍ عقاريٍّ جديدٍ بنسبة 80% بما يسهمُ في اختصار رحلة المتعامل وتقليلِ الوقت والجهد وذلك تماشيًا مع خطة "تصفيرِ البيروقراطية الحكومية" التي تستهدف تبسيطَ وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاءَ الإجراءات والاشتراطاتِ غير الضرورية بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودةِ والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.

وأكدتِ الهيئةُ بهذه المناسبة حرصها على إحداث نقلةٍ نوعيةٍ مبتكرةٍ تستهدفُ اختصار الإجراءات في جميع خدماتها التي تُقدمها للجمهور والمتعاملين معها مشيرةً إلى أنَّ "إشــهـادَ الـوقـــفِ" إجــراءٌ لإصــدار شــهــادةِ وقــفٍ عن طريق المحكمة وهو عملٌ مشتركٌ بين الهيئة ووزارةِ العدل ودوائرِ الأملاك والبلديات وأوضحت أنَّ الأثر المتوقعَ من عملية التصفير لهذه المعاملة هو المساهمةُ في رفعِ الإيرادات الوقفية، مما ينعكس على توفير العديدِ من الخدماتِ الموجهة لبعض شرائح المجتمع.