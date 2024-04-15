الامارات | شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن تشهده الدولة في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المعنية في أبوظبي من أجل سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في بيان لها السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه.

وناشدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مرتادي البحر والشواطئ ضرورة التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ، ودعت جميع المنشآت وشركات الأعمال الإنشائية إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.