تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة غزل المحلة: فخري لاكاي على رأس الهجوم!

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار المسابقة المحلية لكرة القدم، أعلن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تحت إشراف المدرب علي ماهر، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة حاسمة ضد فريق غزل المحلة في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر،تحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة.

تشكيل الفريق

تضمن تشكيل سيراميكا كليوباترا في هذه المباراة حراسة المرمى محمد بسام، فيما اختار المدرب خط دفاع يتكون من اللاعبين عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، سعد سمير، ويوسف عفيفي،وفي خط الوسط، تم الاستعانة بكل من محمد توني، مازن ياسر، محمد عادل، أيمن موكا، وأحمد بلحاج، بينما في خط الهجوم، قرر المدرب الاعتماد على فخري لاكاي.

البدلاء

أما على مقاعد البدلاء، فقد تم اختيار كل من محمد كوكو، أحمد بيكهام، أحمد هاني، محمد رضا، محمد شكري، محمد صادق، إبراهيم محمد، محمد رضا بوبو، ومروان عثمان،يعتبر هؤلاء اللاعبين جزءًا هامًا من الاستراتيجية التي يسعى المدرب لتنفيذها خلال المباراة.

يتضح من خلال هذا التشكيل الاهتمام الكبير الذي يوليه الجهاز الفني لتوازن الفريق بين الخطوط المختلفة، حيث تضم التشكيلة عناصر متمرسة ومهارية قادرين على صنع الفارق خلال مجريات المباراة،كما أن تنوع الخيارات على مقاعد البدلاء يعكس استراتيجية مرنة تتيح للمدرب إجراء تغييرات فعالة في حال استدعت الظروف ذلك.

خاتمة

يأتي هذا التشكيل استعدادًا لمباراة هامة لنادي سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة، حيث يبذل الفريق جهودًا كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة،يعكس اختيار المدرب علي ماهر لمكونات التشكيلة، استراتيجيته الواضحة في السعي نحو التفوق، وهو ما يعزز من آمال الجماهير في رؤية فريقهم يحقق الانتصارات في المنافسات القادمة.