زيزو إلى الأهلي: مصادر تكشف أسرار انتقال نجم الزمالك إلى الصفوف الحمراء!

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد اللاعب أحمد سيد زيزو، أحد أبرز نجوم كرة القدم في نادي الزمالك، لخوض تجربة جديدة قد تفتح له آفاقًا مثيرة في مسيرته المهنية،مع قرب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، تتزايد التكهنات حول مستقبل اللاعب، حيث تشير الأنباء إلى اقترابه من الانضمام إلى النادي الأهلي،سيكون هذا الانتقال محتملًا بمثابة حدث جذري في مسيرة زيزو، ولا سيما في ظل المشاركة المرتقبة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

صفقة زيزو وتأثيرها على الجماهير

يمثل انتقال أحمد زيزو إلى الأهلي صفقة كبرى تهم الكثير من جماهير المارد الأحمر،يأتي ذلك في أعقاب الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أدت إلى قرار انسحاب الأهلي،قد يساهم ضم زيزو في تعزيز آمال جماهير القلعة الحمراء في عودتهم للمنافسة وتحقيق الألقاب، خاصة في ظل الشكوك حول قدرة الأهلي على الاحتفاظ بلقب الدوري هذا الموسم،لذا، فإن ضم زيزو قد يكون بمثابة خطوة مهمة لإرضاء الجماهير واستعادة الثقة في الفريق.

التعقيدات حول تجديد عقد زيزو

يُعتبر موقف تجديد عقد أحمد زيزو مع الزمالك معقدًا، حيث لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق مرضٍ، رغم محادثات عديدة تمت في الفترة الأخيرة،مع انتهاء عقده، بات بإمكان اللاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني، مما يعطيه حرية أكبر لاختيار وجهته المقبلة،التوتر في المفاوضات قد يعزز من دور الأهلي في استقطاب اللاعب، خاصة في ظل عدم وضوح مباحثات التجديد بين زيزو وإدارة الزمالك.

تأزم العلاقة بين والد زيزو وممدوح عباس

اكتسبت العلاقات المتوترة بين والد زيزو وممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، تأثيرًا مباشرًا على ملف تجديد زيزو،فقد شهدت الفترة الأخيرة تبادل رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعكس حالة الاحتقان بين الطرفين،ويظهر التأزم بين الأب وعباس كعامل إضافي قد يهيئ الطريق أمام الأهلي لاستقطاب اللاعب، حيث يستغله النادي الأحمر لصالحه في مفاوضات التعاقد معه.

تفاصيل عرض الأهلي لزيزو

وردت أنباء من مصادر خاصة حول تفاصيل عرض الأهلي لضم زيزو،وفقًا للتقارير، فإن اللاعب قد حصل بالفعل على عرض مالي كبير، يتضمن راتبًا سنويًا يقدر بـ 30 مليون جنيه بجانب 10 مليون جنيه للإعلانات،علاوة على ذلك، سوف تحصل الصفقة على جزء مالي آخر غير مكتوب في العقد،هذه العروض مغرية، وقد تدفع اللاعب للإقدام على خطوة الانضمام إلى الأهلي.

شارك زيزو في كأس العالم 2025

إذا تمت الصفقة، سيكون زيزو جزءًا أساسيًا من قائمة الأهلي التي ستتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025،هناك توقعات كبيرة بأن يخوض الأهلي مباراة الافتتاح أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يشهد مشاركته نجم كرة القدم ليونيل ميسي،يأمل الأهلي في تقديم أداء قوي في هذه النسخة، بسبب المكافآت الضخمة التي تنتظر الفريق في حال تحقيق نتائج إيجابية.

التاريخ يعيد نفسه زيزو في الأهلي

تجدر الإشارة إلى أن انضمام زيزو للأهلي قد يجعله ثالث صفقة كبيرة حققها النادي من غريمه التقليدي، بعد انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي ووسط الميدان المتألق إمام عاشور،يعكس ذلك تحولًا في العلاقة بين الأندية وتكرار الأحداث التاريخية، مما يزيد من حماس الجماهير حول هذه الصفقة المحتملة.

في الختام، ينتظر عشاق كرة القدم في مصر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الأيام القادمة بالنسبة لمستقبل أحمد زيزو،إن انضمامه للأهلي قد يشكل بداية جديدة في مسيرته الاحترافية، ويكون له تأثير كبير على مسار الفريقين،تظل كرة القدم مليئة بالمفاجآت، وهذا ما يجعل كل صفقة وحركة مثيرة للاهتمام والمراقبة،سيمثل أي قرار يتخذه زيزو إضافة جديدة إلى تاريخ انتقالات اللاعبين في مصر، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الكثير من التطورات حول هذا الموضوع.