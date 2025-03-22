دعاء صباح السبت 22 مارس 2025: بداية يوم مليء بالبركة والاطمئنان

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر دعاء الصباح من أهم العبادات التي يقوم بها المسلم في بدايات يومه،فهو لحظة حيوية للتواصل مع الله تعالى، حيث يعبر المسلم عن احتياجاته، وآماله، وتطلعاته،تتضمن جوهر هذه العبادة أهمية التوجه إلى الله بالصلاة والدعاء، وتطلب الرحمة والمغفرة،وقد أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى فضل الدعاء في السنة النبوية، حيث يعتبر من أكثر الوسائل التي يمكن أن يتقرب بها المؤمن إلى خالقه،إن صيغ الدعاء في الصباح تحمل في طياتها معانٍ عميقة تتماس مع الروح والوجدان.

دعاء الصباح اليوم السبت 22 مارس 2025

– اللهمّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِّغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة.

– اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

– اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا.

– اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة.

– اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا.

– رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

دعاء الصباح اليوم السبت 22 مارس 2025

– اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

– اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي.

– اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.

– يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

– اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد.

في ختام هذا المقال، يجب أن يكون المسلم دائمًا مستعدًا للاحتفاظ بتلك اللحظات الثمينة في كل صباح،فالدعاء هو سبيل لتجديد الإيمان، ورفع الهموم، واستقبال الطاقة الإيجابية،بتذكر الأدعية المذكورة، يمكن للمؤمن أن يحقق نوعاً من الطمأنينة والرغبة في الحصول على المساعدة من الله فيما يواجهه من تحديات،إن دعاء الصباح ليس مجرد كلمات، ولكنه تعبير حقيقي عن العلاقة الروحية التي تربط العبد بربه، ويجب إدماجه في كل يوم كي يكون الإنسان أكثر استعدادًا لمواجهة مصاعب الحياة.