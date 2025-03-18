خطوة حاسمة للزمالك قبل خضوع أحمد فتوح لجراحة الركبة

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد الجهاز الطبي في نادي الزمالك أحد العناصر الأساسية التي تساهم في الحفاظ على مستوى الفريق وإعداده للمباريات،وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي خالد الغندور بضرورة خضوع اللاعب أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي مكثف بعد أن تم إعلامه من قبل الجهاز الطبي،يأتي هذا البرنامج في إطار الحرص على تعزيز حالته الصحية والتأكد من إمكانية عودته للملاعب بأسرع وقت ممكن،إن الحالة البدنية للاعبين تؤثر بشكل كبير على أداء الفريق، لذا يُعتبر هذا البرنامج خطوة هامة لفتوح التي تتطلب منه التركيز الجاد.

تفاصيل برنامج التأهيل لأحمد فتوح

أكد الغندور أن برنامج أحمد فتوح سيتضمن بعض التقنيات التأهيلية التي تهدف إلى قياس حالته بشكل دقيق وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى التدخل الجراحي من عدمه،حيث إن الإصابة التي يعاني منها فتوح قد تطورت، واحتمالية إجراء جراحة تتعلق بغضروف الركبة تكون قائمة، إذا ما تطلب الأمر ذلك،تجدر الإشارة إلى أن الإصابات المتكررة قد تؤثر سلبًا على مشاركة اللاعب في المباريات، مما يعكس أهمية إدارة طبية فعالة قادرة على التعامل مع مثل هذه الحالات.

تأثير إصابة فتوح على الفريق

لقد تجددت إصابة أحمد فتوح في الركبة، ما أدى إلى استبعاده من تدريبات فريقه الأخيرة،كما غاب عن مواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل اثنين، مما أهلهم لملاقاة فريق سيراميكا في نصف النهائي المقرر في 28 مارس الجاري،تعكس هذه الإصابات تحديات كبيرة تواجه الفريق، خصوصًا في مراحل الحسم، مما يستدعي ضرورة وجود البدائل القوية في كل مركز.

أهمية مراقبة الحالة الصحية للاعبين

في الختام، تبقى تهيئة اللاعبين بدنيًا ونفسيًا جزءًا لا يتجزأ من نجاح أي فريق،ومن المهم أن يعمل الجهاز الطبي على متابعة كافة الحالات بشكل دوري، مما يوفر بيئة صحية مناسبة للاعبين،يُعتبر أحمد فتوح مثالاً جيدًا على ما يمكن أن ينتج عن الإصابات المتكررة وكيفية التعامل معها بفاعلية،إن توفير الدعم المناسب للاعبين مثل المواطنين يعتبر أساساً لتفوق أي فريق رياضي وتحقيق إنجازات في المنافسات المختلفة،لذا، ينبغي الالتزام بأعلى مستويات التقييم والرعاية للاعبين في الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة.