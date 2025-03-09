مسلسلات رمضان كلها معاك.. تردد قناة MBC مصر دراما 2025 بجودة عالية على جميع الأقمار

الرياض - أميرة القحطاني - يقترب شهر رمضان المبارك بسرعة، مما يجعله وقتًا خاصًا ينتظره الكثيرون في جميع أنحاء العالم العربي. في هذا الإطار، يزداد البحث عن تردد القنوات التي ستعرض المسلسلات الرمضانية الشهيرة. واحدة من أبرز هذه القنوات هي قناة MBC مصر دراما، والتي تقدم مجموعة واسعة من الأعمال الدرامية في رمضان 2025. سنتناول في هذا المقال الترددات الجديدة للقناة، بالإضافة إلى المسلسلات المتنوعة التي ستعرض خلال الشهر الكريم.
تردد قناة MBC مصر دراما 2025
تعتبر قناة MBC مصر دراما من أشهر القنوات التي تهتم بعرض المسلسلات الدرامية المميزة. وقد حصلت القناة على حقوق عرض مجموعة من أبرز الأعمال الرمضانية لعام 2025، مما يجعلها خياراً مثالياً للجمهور. وبناءً على ذلك، نقدم لكم الترددات الجديدة للقناة كي تتمكنوا من استقبال البث بكل سلاسة ويسر:
تردد قناة MBC مصر دراما على نايل سات:
- التردد: 12467
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة MBC مصر دراما على عرب سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قائمة المسلسلات الرمضانية 2025 المعروضة على MBC مصر دراما
تقدم قناة MBC مصر دراما مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك 2025. تشمل هذه الأعمال العديد من المسلسلات التي تتنوع بين الاجتماعي والكوميدي والدرامي، مما يلبي كافة الأذواق. من بين هذه المسلسلات:
- مسلسل “فهد البطل” والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، وتدور أحداثه في إطار شعبي يبرز قصة مثيرة.
- مسلسل “حكيم باشا” بطولة مصطفى شعبان، ويشاركه في العمل سهر الصايغ ودينا فؤاد، حيث يقدمون قصة تجذب المشاهدين.
- مسلسل “وتقابل حبيب” الذي تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز ويعد واحدًا من الأعمال الكوميدية الرومانسية التي ينتظرها الجمهور بشغف.
- مسلسل “سيد الناس” الذي يشارك فيه أحمد السقا ويمزج بين الدراما والإثارة.
- مسلسل “العتاولة 2” الذي يمثل الجزء الثاني من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا مما يجعله محط اهتمام الجمهور.
- مسلسل “المداح 5” بطولة حمادة هلال، حيث يعود صابر المداح لمواجهة تحديات جديدة في طرف جديد مثير.
- مسلسل “في لحظة مو” والذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، ويعد عملًا مميزًا يتناول قضايا اجتماعية مهمة.
- مسلسل “الحلانجي” الذي يعود فيه محمد رمضان بعد فترة غياب عن الدراما التلفزيونية ليقدم تجربة جديدة للجمهور.
- مسلسل “عقبال عندكو” الذي يجمع إيمي سمير غانم وحسن الرداد في إطار كوميدي رومانسي.
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