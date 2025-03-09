مسلسلات رمضان كلها معاك.. تردد قناة MBC مصر دراما 2025 بجودة عالية على جميع الأقمار

الرياض - أميرة القحطاني - يقترب شهر رمضان المبارك بسرعة، مما يجعله وقتًا خاصًا ينتظره الكثيرون في جميع أنحاء العالم العربي. في هذا الإطار، يزداد البحث عن تردد القنوات التي ستعرض المسلسلات الرمضانية الشهيرة. واحدة من أبرز هذه القنوات هي قناة MBC مصر دراما، والتي تقدم مجموعة واسعة من الأعمال الدرامية في رمضان 2025. سنتناول في هذا المقال الترددات الجديدة للقناة، بالإضافة إلى المسلسلات المتنوعة التي ستعرض خلال الشهر الكريم.

تردد قناة MBC مصر دراما 2025

تعتبر قناة MBC مصر دراما من أشهر القنوات التي تهتم بعرض المسلسلات الدرامية المميزة. وقد حصلت القناة على حقوق عرض مجموعة من أبرز الأعمال الرمضانية لعام 2025، مما يجعلها خياراً مثالياً للجمهور. وبناءً على ذلك، نقدم لكم الترددات الجديدة للقناة كي تتمكنوا من استقبال البث بكل سلاسة ويسر:

تردد قناة MBC مصر دراما على نايل سات:

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة MBC مصر دراما على عرب سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قائمة المسلسلات الرمضانية 2025 المعروضة على MBC مصر دراما

تقدم قناة MBC مصر دراما مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك 2025. تشمل هذه الأعمال العديد من المسلسلات التي تتنوع بين الاجتماعي والكوميدي والدرامي، مما يلبي كافة الأذواق. من بين هذه المسلسلات: