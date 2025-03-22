شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لمستخدمى النسخة المجانية من Gemini إنشاء بودكاست بذكاء اصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن توسيع إمكانيات ميزة "التعليقات الصوتية" Audio Overviews في Gemini، لتشمل إمكانية تحويل الأبحاث المتعمقة إلى بودكاست حواري باستخدام مذيعين يعملان بالذكاء الاصطناعي، ويتيح هذا التحديث لمستخدمي النسخة المجانية من جيميني إنشاء برامج صوتية تستند إلى تقارير موسعة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

تعتمد الميزة على تحويل المحتوى المستند إلى ملفات Google Docs وPDFs وحتى مقاطع يوتيوب إلى حلقات صوتية مدتها 10 دقائق، حيث يقوم مذيعان افتراضيان بمناقشة الموضوع بطريقة تفاعلية، كما يمكن للمستخدمين مقاطعة البودكاست وطرح الأسئلة، ليجيب عليها الذكاء الاصطناعي بناءً على البيانات المُدخلة.

وتعد هذه الإضافة مفيدة للطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى استيعاب المعلومات بسرعة، حيث يمكنها تحويل الكتب والتقارير الطويلة إلى محتوى صوتي جذاب وسهل الفهم.

إلى جانب ذلك، أضافت جوجل ميزة جديدة تدعى Canvas، والتي توفر مساحة عمل تفاعلية لإنشاء المستندات مع إمكانية رؤية التعديلات في الوقت الفعلي، ومناقشة التغييرات داخل نافذة واحدة، وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير ميزة Canvas التي أطلقتها ChatGPT العام الماضي، مما يعزز تجربة التعاون داخل Gemini.