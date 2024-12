شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Call of Duty: World of War تصل إلى متجر ألعاب مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

أضافت Microsoft لعبة Call of Duty: World of War بهدوء إلى متجر Microsoft ، مما أدى إلى زيادة الشائعات حول قيام شركة التكنولوجيا العملاقة في ريدموند بإطلاق المزيد من عناوين COD على Xbox Game Pass .

وقد رصد الأشخاص ذوو النظرة الثاقبة الإضافة الجديدة للمتجر على أجهزة الكمبيوتر ولكن بدون دعم الإنجازات، ومن المتوقع أن تنضم لعبة التصويب الكلاسيكية من منظور الشخص الأول لعام 2008 إلى Game Pass في مايو، إلى جانب Singularity.

وردًا على الاستفسارات، أوضح المسرب الموثوق لـ Xbox أيضًا أن هناك عنوانًا آخر لـ Call of Duty من المقرر إصداره في مارس، ولكن لن يتم إصدار أي ألعاب Call of Duty إضافية قبل ذلك الوقت، مع عرض شهر مايو حصريًا لـ World at War.

في السابق، ظهرت ألعاب Call of Duty الكلاسيكية مثل Call of Duty 1 وCall of Duty 2 وCall of Duty 4: Modern Warfare وCall of Duty: United Offensive على متجر Microsoft ، مما أثار تكهنات بأنها قد تنضم قريبًا إلى Game Pass، و يتماشى هذا مع اتجاه إضافة العناوين القديمة إلى Game Pass بعد ظهورها على المتجر.

كان نجاح لعبة Black Ops 6 هائلاً لدرجة أن شركة Microsoft تتطلع إلى إضافة المزيد من ألعاب COD إلى Xbox Game Pass.

وتم إطلاق اللعبة في أكتوبر، وكانت بمثابة إطلاق قياسي لشركة Microsoft، حيث أصبحت أكبر إصدار في تاريخ الامتياز وعززت بشكل كبير اشتراكات Game Pass .

وبحسب تحليل Circana، انخفض الإنفاق الأمريكي على الألعاب المادية والرقمية أيضًا في نوفمبر بسبب توفر اللعبة على Game Pass، مع زيادة بنسبة 8% في اشتراكات الألعاب.