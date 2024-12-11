شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فورتنايت تخدع اللاعبين لدفع الأموال.. و"الفيدرالية" تعوضهم بـ 72 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

قامت لعبة فورتنايت بالضغط على اللاعبين وخداعهم لدفع أموال كبيرة غير مرغوب فيها أثناء اللعب والترويج بطرق ملتوية لبيع مستحضرات التجميل ، مما أدى إلى تدخل لجنة التجارة الفيدرالية بعد شكاوى الكثير من اللاعبين ورد المبالغ إليهم والتى تقدر بنحو 72 مليون دولار.

أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أكثر من 72 مليون دولار في شكل مبالغ مستردة للاعبين المتضررين في جميع أنحاء البلاد إذا كنت مؤهلاً لاسترداد الأموال، فسيتم إخطارك في الأسابيع المقبلة، ويمكنك توقع دفع متوسط ​​يبلغ حوالي 114 دولارًا، وفقًا لـ VGC .

وتعرضت شركة Epic Games لانتقادات شديدة بسبب هذا الوضع الحالي في عام 2022 عندما اتُهم الناشر بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) إلى جانب اتهامات بخداع اللاعبين لدفع رسوم غير مرغوب فيها.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن شركة Epic Games "استخدمت أنماطًا مظلمة لخداع اللاعبين ودفعهم إلى إجراء عمليات شراء غير مرغوب فيها والسماح للأطفال بتحصيل رسوم غير مصرح بها دون أي تدخل من الوالدين" ، ووافقت Epic على دفع أكثر من 500 مليون دولار لتسوية الشكاوى التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية.

ومن المتوقع بالفعل أن تحقق لعبة Fortnite أكثر من 5 مليارات دولار من الإيرادات بحلول نهاية عام 2024 ، ومن بين الطرق العديدة التي تغري بها لعبة Fortnite الناس بإنفاق الأموال على مستحضرات التجميل نظام قائم على الخوف من تفويت الفرصة ، فقد تأتي إحدى الملابس إلى المتجر مرة واحدة ولا تعود أبدًا، وإذا لم تشترها في ذلك الوقت، فلن تتاح لك فرصة أخرى أبدًا، وفي بعض الأحيان، يعود المظهر لاحقًا، لكن هذا لا يحدث دائمًا.

وتعتبر هذة الطريقة رائعة لتسويق مستحضرات التجميل داخل اللعبة، لكنها تتسم بطبيعة استغلالية تجعل الأطفال عُرضة للخطر بشكل خاص ، ومع إطلاق Fortnite المزيد من المحتوى الموجه للأطفال مثل توسعة Brick Life القادمة ، سيتعرض الأطفال بشكل أكبر لهذه الممارسات ومن المهم وضع الضمانات اللازمة.