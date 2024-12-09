شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.2 يضيف ميزة البحث من خلال الوصف بتطبيقي Apple Music و TV والان مع تفاصيل الخبر

اختبرت شركة أبل iOS 18.2 لفترة من الوقت، ويحمل التحديث الكثير من الميزات الجديدة المتعلقة بـ Apple Intelligence مثل Genmoji وImage Playground، ومع ذلك، هناك تغيير صغير آخر ولكنه مهم لمستخدمي تطبيق Apple Music وApple TV، وهو القدرة على البحث باستخدام اللغة الطبيعية في تلك التطبيقات.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، تم تأكيد الخبر من جانب شركة أبل نفسها في ملاحظات الإصدار الخاصة بـ iOS 18.2 RC المتاحة للمطورين ومختبري النسخة التجريبية.

قالت أبل، إن تطبيق Apple Music وApple TV يتميز الآن بالبحث باللغة الطبيعية، بحيث يمكن للمستخدمين وصف ما يبحثون عنه دون معرفة اسم الأغنية أو الفيلم أو المسلسل بالضرورة.

يقول وصف تحديث iOS 18.2 RC: "يتيح لك البحث باللغة الطبيعية في تطبيق Apple Music وApple TV وصف ما تبحث عنه باستخدام أي مجموعة من الفئات مثل الأنواع والمزاج والممثلين والعقود والمزيد".

ويمكن للمستخدمين البحث عن أشياء مثل "أغاني الحنين إلى الماضي من التسعينيات"، ويعمل البحث الطبيعي أيضًا مع Siri، لذا يمكنك أن تطلب من المساعد "تشغيل الأغاني مع مقطوعات جيتار ملحمية".

على الأقل على Apple Music، يمكن للمستخدمين بالفعل البحث بناءً على كلمات الأغاني عندما لا يتذكرون اسم الأغنية.

وتعمل الميزة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي، تمامًا مثل ميزات Apple Intelligence الأخرى.

وكانت أبل قدمت البحث باللغة الطبيعية لتطبيق Photos مع iOS 18.1، مما يسمح للمستخدمين بالعثور بسهولة على صورة أو مقطع فيديو باستخدام عبارات محددة، على سبيل المثال، يمكنك الآن البحث عن صورة لشخص يرتدي سترة زرقاء.

سيتم إصدار iOS 18.2 للجمهور في الأيام القليلة القادمة، تجدر الإشارة إلى أن Apple Intelligence يتطلب iPhone 15 Pro أو أحدث، أو أجهزة iPad بشريحة M1 أو أحدث.