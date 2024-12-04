تكنولوجيا: Casio تكشف عن GST-B400CX-1AJR: إصدار مميز بالفولاذ الكربوني يحتفي بعام الثعبان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كاسيو عن أحدث إصدار في سلسلة G-Shock G-Steel، وهو GST-B400CX-1AJR، والذي صُمم خصيصًا للاحتفال بعام الثعبان. تجمع هذه الساعة ذات الإصدار المحدود بين الرموز الثقافية الصينية والتكنولوجيا الحديثة، مما يجعلها خيارًا مميزًا لهواة الجمع والمستخدمين المتحمسين.

استوحت كاسيو تصميم GST-B400CX-1AJR من جلد الثعبان، حيث نقشت أنماط ماسية على وجه الساعة وحزامها وأزرارها. تأتي العبوة بتصميم “الثعبان الأبدي”، الذي يرمز إلى طول العمر والحظ السعيد في الثقافة الصينية. ورغم التصميم التقليدي، زودت كاسيو الساعة بميزات متقدمة مثل:

توفير الاتصال بتقنية بلوتوث للتزامن مع تطبيق كاسيو لإشعارات الهاتف وضبط الوقت التلقائي.

دعم التوقيت العالمي لـ 38 مدينة حول العالم.

الشحن بالطاقة الشمسية لضمان عمر بطارية طويل.

إضاءة LED لعرض واضح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مقاومة للصدمات والماء حتى عمق 200 متر.

ميزات إضافية مثل ساعة التوقيت، مؤقت العد التنازلي، منبهات، وتقويم تلقائي.

يتميز التصميم بعلبة من الفولاذ الكربوني المقاوم للصدأ بمقاس 46.6 × 49.6 ملم وسمك 12.9 ملم. مع وزن 86 جرامًا وحزام راتنج مريح، دمجت الساعة بين الأناقة والمتانة.

يبلغ سعرها في اليابان 61600 ين (حوالي 410 دولارات أمريكية)، مع توفر الطلب المسبق. كما عُرضت عالميًا بأسعار تبدأ من 471 دولارًا. ومن المقرر إطلاقها رسميًا في ديسمبر 2024.

إلى جانب ذلك، أعلنت كاسيو عن ساعة MTG-B2000YST1، وهي إصدار محدود مخصص للسوق الأمريكية بسعر 1450 دولارًا، مع تصميم مستوحى من العواصف بألوان قوس قزح وإطار من معدن الكربون.

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