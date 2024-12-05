شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق "فيو" نموذج فيديو جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل أحدث نموذج فيديو ذكاء اصطناعي تحت مسمى فيو Veo ، متاح الآن للشركات للبدء في دمجه في خطوط إنتاج المحتوى الخاصة بها، بعد الكشف عنه لأول مرة في مايو بعد ثلاثة أشهر من عرض OpenAI لمنتج Sora المنافس ، وتفوقت Veo على المنتج في السوق من خلال إطلاقه في معاينة خاصة عبر منصة Vertex AI من Google.

وتتمتع Veo بالقدرة على إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة 1080 بكسل في مجموعة من الأنماط المرئية والسينمائية المختلفة من النصوص أو المطالبات القائمة على الصور، وعندما تم الإعلان عن النموذج لأول مرة، كان من الممكن أن تكون هذه المقاطع المولدة "أكثر من دقيقة" في الطول، لكن Google لا تحدد قيودًا على الطول لإصدار المعاينة.

بعض المقاطع الجديدة في إعلان Google التى تظهر فيديوهات من Veo من الصعب للغاية معرفة أن هذة مقاطع الفيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما ستتوفر أحدث نسخة من برنامج Imagen 3 لتحويل النصوص إلى صور من Google لجميع عملاء Google Cloud عبر Vertex "بدءًا من الأسبوع المقبل"، مما يوسع نطاق إصداره الأولي في الولايات المتحدة على AI Test Kitchen من Google في أغسطس.

ويمكن للمستخدمين الموجودين في قائمة السماح الخاصة بـ Google أيضًا الوصول إلى ميزات جديدة مثل تحرير الصور بناءً على المطالبة، والقدرة على "دمج علامتك التجارية أو أسلوبك أو شعارك أو موضوعك أو ميزات المنتج" في الصور المولدة.

وتقول جوجل إن Veo وImagen 3 يحملان ضمانات مدمجة لمنعهما من إنشاء محتوى ضار أو انتهاك حماية حقوق النشر ، على الرغم من أننا وجدنا أن الأخير لم يكن من الصعب تجاوزه.

وكل ما ينتجه Veo وImagen 3 مضمن أيضًا بتقنية SynthID من DeepMind وهو نوع من العلامة المائية الرقمية غير المرئية التي تقول جوجل إنها يمكن أن "تقلل من مخاوف التضليل والإسناد الخاطئ"، إنه مفهوم مشابه لنظام Content Credentials من Adobe ، والذي يمكن تضمينه في المحتوى الذي تنتجه نماذج الذكاء الاصطناعي المولدة للصور والفيديو الخاصة بعملاق البرمجيات الإبداعية .