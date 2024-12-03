شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون مادة مقاومة للماء يمكن استخدامها فى الصناعات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن علماء روس من جامعة البلطيق الفيدرالية، من تطوير مادة جديدة مقاومة للماء تستخدم في تصنيع الإلكترونيات، وتعمل في ظروف الرطوبة العالية.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الثلاثاء - أن المادة الجديدة هي مغناطيس كاره للماء، مما يعني أنه يطرد الماء، وتم تحقيق ذلك من خلال استخدام جزيئات "بزموت فريت" النانوية، والتي عند إضافتها إلى مادة بوليمرية خاصة (بولي فينيلدين فلوريد)، تمنحها خصائص مقاومة للماء.

وقالت مديرة مركز أبحاث "المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية" في جامعة البلطيق الحكومية" فاليريا روديونوفا " إنه بفضل "بزموت فريت"، يصبح السطح أكثر خشونة وأكثر مسامية، مما يحدد خصائصه الكارهة للماء".

وأضافت أن استخدام هذه المواد يمكن لإنشاء أجهزة استشعار مغناطيسية جديدة، ونظرًا لخصائصها المقاومة للماء، ستكون هذه المستشعرات مفيدة لتطوير أجهزة الذاكرة وأجهزة الاستشعار المغناطيسية المقاومة للرطوبة.