شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "X"، القانون المقترح في أستراليا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا وتغريم منصات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) للشركات بسبب الخروقات النظامية.

ووفقا لما ذكره موقع "Indian express"، قدمت حكومة الوسط الأسترالية مشروع القانون في البرلمان، وتخطط لتجربة نظام للتحقق من العمر لفرض حد عمري لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.

وقال ماسك، في رد على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على X حول مشروع القانون: "يبدو وكأنه وسيلة خلفية للتحكم في الوصول إلى الإنترنت من جانب جميع الأستراليين".

تعهدت العديد من الدول بالفعل بالحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الأطفال من خلال التشريع، لكن سياسة أستراليا قد تصبح واحدة من أكثر السياسات صرامة بدون استثناء لموافقة الوالدين والحسابات الموجودة مسبقًا.

واقترحت فرنسا في العام الماضى حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا ولكنها سمحت بموافقة الوالدين، بينما كانت الولايات المتحدة لعقود من الزمان تلزم شركات التكنولوجيا بالسعي للحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا.

وكان ماسك قد اشتبك سابقًا مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها على وسائل التواصل الاجتماعى.

كما ذهب X إلى محكمة أسترالية في أبريل الماضى للطعن في أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات حول طعن أسقف في سيدني، مما دفع ألبانيز إلى وصف ماسك بأنه "ملياردير مغرور".