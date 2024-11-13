تكنولوجيا: جهاز Oppo Pad 3 يظهر في تسريبات تكشف عن التصميم النحيف لهذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Oppo للأسواق قريباً جهاز Oppo Pad 3 اللوحي الذي يأتي بتصميم نحيف مع بعض التغييرات في المواصفات مقارنة بإصدار Pro الذي قدم للأسواق الشهر الماضي.

كانت شركة Oppo قد أطلقت جهاز Pad 3 Pro بنفس تصميم ومواصفات جهاز OnePlus Pad 2، ومن جديد تستعد شركة Oppo لإطلاق الإصدار الرئيسي الذي يأتي بتصميم مستقل لا يحاكي أحد إصدارات وان بلس.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيكشف عنه بشكل رسمي خلال فعاليات مؤتمر Oppo للكشف عن الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية Reno13.

أيضاً من المقرر أن يأتي جهاز Pad 3 برقاقة معالج Dimensity 8350، كما يتميز شاشة LCD بحجم 11.6 إنش، بجودة عرض 2.8K، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 9510 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

كما تقدم Oppo جهاز Oppo Pad 3 بوزن 533 جرام، وسُمك 6.29مم، ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يأتي الجهاز اللوحي برقاقة معالج مميزة بآداء أقل مقارنة بإصدار Pro، كما يتميز بدقة عرض أقل في الشاشة، إلا أنه يتوافق مع إصدار Pro في سعة البطارية.

يذكر أن جهاز Pad 3 اللوحي يأتي بتصميم أنحف وأخف مقارنة بإصدار Oppo Pad 3 Pro، لذا نترقب الحدث الرسمي لشركة Oppo لمزيد من التفاصيل.

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