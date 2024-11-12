شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة اتصالات بكوريا الجنوبية تطلق قمرا صناعيا على متن صاروخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "كيه تي سات" (KT SAT)، وهي ذراع خدمة الأقمار الصناعية لشركة "كيه تي" للاتصالات العملاقة في كوريا الجنوبية، القمر الصناعي "Koreasat-6A" إلى المدار الفضائي.

وأفادت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه تم إطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لـ "سبيس إكس"، والذي يحمل "Koreasat-6A" من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في فلوريدا في الولايات المتحدة، وبعد حوالي 7 دقائق من الإطلاق انفصل معزز صاروخ "فالكون 9" ثم هبط إلى الأرض، بينما واصلت المرحلة الثانية مسارها المحدد، وتمكنت من وضع القمر الصناعي في مداره بنجاح بعد حوالي 35 دقيقة من الإطلاق.



وأشارت الشركة إلى أن "Koreasat-6A" سيقوم بتقديم خدمات الأقمار الصناعية الثابتة (FSS)، وخدمات البث عبر الأقمار الصناعية (BSS) في المستقبل.

وتخطط الشركة لإطلاق الخدمة عبر "Koreasat-6A" رسميا في الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من اختبار القمر الصناعي في المدار.