تكنولوجيا: رصد الإصدارات العالمية لـ Oppo Reno 13 و Reno 13 Pro مع الإطار الزمني المتوقع للإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم رصد سلسلة Oppo Reno 13 في قاعدة بيانات IMDA في سنغافورة، مما يشير إلى إطلاق قريب في الأسواق العالمية. من المتوقع أن يتم إطلاق Reno 13 وReno 13 Pro في الصين في 25 نوفمبر، بينما تشير الشهادات إلى إطلاق وشيك أيضًا في الأسواق الأخرى.

يظهر Reno 13 بإصدارين: CPH2689 (الإصدار القياسي) وCPH2697 (الإصدار Pro). وقد تم رصد هذه الطرازات سابقًا في قواعد بيانات أخرى مثل المجموعة الاقتصادية الأوروبية وTKDN في إندونيسيا.

وتُظهر قائمة IMDA أن طراز Pro سيأتي مع دعم eSIM، في حين تم رصد Reno 13 في قاعدة بيانات Camera FV-5 بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بنفس الدقة. غالبًا ما تتمتع النسخ الصينية بمواصفات أفضل مقارنة بالنسخ العالمية.

ومن المتوقع أن يحتوي Reno 13 Pro الصيني على شريحة Dimensity 8350 القادمة، لكن لم يتم تأكيد ما إذا كانت هذه النسخة ستتوفر عالميًا.

من المتوقع ايضًا أن يتم إطلاق سلسلة Reno 13 في يناير 2025، بناءً على الجدول الزمني السابق لسلسلة Reno 11 و12، حيث تم رصدهم في نفس الوقت تقريبًا قبل الإطلاق الرسمي.

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