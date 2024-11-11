شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة "Indiana Jones".. مهمات مليئة بالمغامرات والألغاز المحيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر عشاق ألعاب المغامرات إصدار لعبة Indiana Jones and the Great Circle القادمة في 9 ديسمبر المقبل من تطوير استوديوهات MachineGames لمنصتي "الإكس بوكس سيريس" والحاسب الشخصي ولاحقًا بنسخة البلايستيشن 5.



تدور أحداث اللعبة في رحلة إلى أبرز معالم العالم، تشمل أهرامات مصر ومعابد "Sukhothai" الغارقة وغيرها، في مهمة لكشف اللغز العالمي الذي يقف وراء سرقة قطعة أثرية تبدو عادية، وفقًا لموقع "playstation".

ومن خلال اللعبة ستشكل تحالفات جديدة وتواجه أعداء قدامى، وتتعامل مع شخصيات غامضة، وتستخدم الحيلة والمكر لحل الألغاز القديمة، من خلال شخصية عالم الآثار "Indy" في قصة مشوقة مليئة بالاستكشاف والحركة الغامرة والألغاز المحيرة.



لعبة Indiana Jones

ويشكل السوط المميز الخاص بـ Indiana سلاحه السري الذي يستخدمه لتشتيت الأعداء، ونزع سلاحهم ومهاجمتهم، ولكنه ليس سلاحًا فحسب، لكنه الأداة الأكثر فائدة لاستكشاف العالم.

وعليك التغلب على الدوريات الحارسة والتسلل عبر الجدران أثناء رحلتك خلال عالم ساحر، وكذلك الجمع بين التسلل الخفي، ومهارات القتال المختلفة، وإطلاق النار لمواجهة خطر الأعداء.