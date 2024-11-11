تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد إقتراب موعد إطلاق سلسلة Xiaomi 15 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Xiaomi 15 في قاعدة بيانات Geekbench 6، والتي أوضحت آداء النموذج إستعداداً لإطلاقه رسمياً إلى الأسواق العالمية.

قدمت شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 15 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ولقد رصد الهاتف بنموذج جديد رقم “24129PN74G” وهو النموذج الخاص بالأسواق العالمية، حيث يظهر بحرف “G” الذي يؤكد على أنه نموذج جديد، يختلف عن نموذج 24129PN74C الخاص بالسوق الصيني.

وتؤكد تسريبات Geekbench AI على أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية يأتي بإختلاف في الشرائح والتي تقسم إلى 6 من الأنوية بسرعة 2.78GHz، و2 من الأنوية بسرعة 4.09GHz.

كما تكشف نتائج الإختبارات عن آداء يتراوح بين 3045 إلى 4254 نقطة، لذا يأتي هاتف Xiaomi 15 بآداء أفضل، ومن المتوقع أن تكون شاومي أولى الشركات التي تقدم هاتف بمعالج 8 Elite ونظام تشغيل Android 15 في الأسواق العالمية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من العملاق الصيني خلال الفترة القادمة.

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