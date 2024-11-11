تكنولوجيا: Oppo تحدد موعد إطلاق سلسلة Oppo Find X8 في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Oppo إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد إطلاق سلسلة هواتف Oppo Find X8 في الأسواق العالمية.

تعقد Oppo حدث في 21 من نوفمبر الجاري لإطلاق سلسلة هواتف Oppo Find X8 في الأسواق العالمية، على أن ينطلق الحدث من مدينة بالي في إندونسيا.

وتتضمن السلسلة القادمة إصدارات Find X8 وFind X8 Pro، على أن يتميز كلا الهاتفين برقاقة معالج Dimensity 9400 من MediaTek.

من جانب أخر تتميز الهواتف بتقنية “Hasselblad” مع كاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تتميز هذه الإصدارات ببطاريات من السيليكون والكربون، على أن يتميز الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 5630 mAh، بينما يتميز إصدار Pro بقدرة بطارية 5910 mAh.

يذكر أن التقارير الأخيرة قدمت نظرة على نماذج صور إلتقطتها عدسات كاميرة هواتف Find X8 وFind X8 Pro، والتي توضح آداء الكاميرة في التكبير البصري بتفاصيل دقيقة، وأعلى جودة.

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