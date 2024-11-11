تكنولوجيا: Honor تطلق جهاز MagicBook 14 Art بمعالج Snapdragon للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor اليوم عن إطلاق جهاز MagicBook 14 Art المميز بمعالج Snapdragon للبيع في الأسواق العالمية، دون أن تكشف عن سعر الجهاز حتى الآن.

كانت شركة Honor قد كشفت عن جهاز MagicBook 14 Art المميز بتصميم فائق النحافة في شهر سبتمبر، والذي تميز بمعالجات Intel Core Ultra 5 125H وUltra 7 155H، ومن ثم قدمت الجهاز بمعالج Snapdragon X Elite في فعاليات IFA.

واليوم تبدأ الشركة في إطلاق الجهاز للبيع في الأسواق العالمية، حيث تقدم Honor الجهاز كأول جهاز حاسب بمعالج Snapdragon X Elite ويدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يضم الجهاز وحدة معالجة عصبية Qualcomm Hexagon، مع نموذج لغة الذكاء الإصطناعي AI LLM الذي يدعم حتى حتى 13 مليون عملية داخل الجهاز.

وتقدم النواة الرئيسية في وحدة المعالجة سرعة 4.0 GHz، بينما تقدم الأنوية الأخرى سرعة 3.5 GHz، من جانب أخر لا تختلف التكوينات الأخرى في الجهاز عن إصدار إنتل، حيث يضم هذا الإصدار ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

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