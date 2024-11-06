تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة في Red Magic 10 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Red Magic لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Red Magic 10 في حدث يعقد الأسبوع المقبل، ولقد إستعرضت أحدث التفاصيل مواصفات الشاشة في إصدار Red Magic 10 Pro Plus بشكل خاص.

أكدت التفاصيل الجديدة على أن هاتف Red Magic 10 Pro Plus يأتي بحجم شاشة 6.85 إنش، على أن تتميز الشاشة المقدمة من BOE بتقنية OLED، كما يتميز الهاتف بأنحف حواف في محيط الشاشة، والتي تتميز بسماكة 1.25مم فقط، كما توضح الصور المسربة التصميم النحيف للحواف مقارنة بهاتف Red Magic 9S Pro.

من جانب أخر يأتي هاتف Red Magic 10 Pro Plus بدقة عرض 1220 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وسطوع بنسبة 2000 nits، أيضاً على غرار إصدار الشركة السابق يأتي هاتف 10 Pro Plus المرتقب بتقنية الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة.

يذكر أن Red Magic تدعم هاتف Pro Plus القادم برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite الجديدة من كوالكوم، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 7000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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