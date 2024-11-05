شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 17 دولة.. "سدايا" تستعد لإطلاق نهائيات "تحدي علام" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.