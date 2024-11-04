شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح لحماية نفسك من الاختراق على فيس بوك.. احذر الروابط المشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الانتشار الهائل للإعلانات المشبوهة والروابط الخادعة على الإنترنت، أصبح من الضروري التوعية ببعض الخطوات التي يمكن اتباعها لحماية بياناتك وأجهزتك من الاختراق أو الاحتيال، خصوصًا مع انتشار هذه المحاولات بشكل كبير على منصات مثل فيسبوك بحسب خبير منصات التواصل الإجتماعى والأمن الرقمى "حسام خليل توغان" الذى حذر من خطورة تحميل التطبيقات أو التسجيل فى المواقع التى يتم الإعلان عنها على فيس بوك.

وبحسب "خليل" ، فهناك بعض النصائح التى يجب مراعتها والإلتزام بها كما يلى:

1. تجنب تحميل التطبيقات أو التسجيل في المواقع المعلن عنها على فيسبوك

احذر تماماً من تحميل أي تطبيق أو التسجيل في موقع يظهر لك كمحتوى ممول على فيسبوك، فالكثير من هذه الإعلانات تكون عبارة عن فخاخ نصبها المخترقون لاستدراجك، وبمجرد التفاعل معها، قد تتعرض ملفاتك الشخصية وبياناتك للسرقة أو حتى لتثبيت برمجيات خبيثة على جهازك.

2. لا تفتح أي رابط غير موثوق على البريد الإلكتروني أو فيسبوك

إذا استلمت رسالة بريدية تحتوي على رابط مشبوه أو إذا وجدت إشعارًا على فيسبوك يشير إلى أن حسابك في خطر، تجاهلها فورًا، ففيسبوك لا يقوم بإرسال تحذيرات بهذه الطريقة، بل سيظهر التحذير في صفحة حسابك نفسها أو يتم اتخاذ إجراء مباشر كإغلاق الحساب، والنقر على هذه الروابط قد يؤدي إلى سرقة بياناتك أو إغلاق حسابك.

3. تجنب استخدام جهاز العمل لأغراض شخصية

لا تستخدم جهاز العمل في تصفح مواقع الأفلام أو تحميل تطبيقات مكسورة الحماية (Cracked) أو الألعاب، فمثل هذه الأنشطة تزيد من احتمالية تعرض جهازك للاختراق، وفي حال حدوث ذلك، ستكون معلوماتك الشخصية والمهنية في خطر، حيث يمكن للمخترق الوصول إلى حساباتك ورسائل البريد الإلكتروني المحفوظة.

4. احذر من رسائل الاحتيال التي تعدك بأرباح خيالية

إذا تلقيت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض عليك أرباحًا أو صفقات إعلانية مغرية بمبالغ ضخمة مثل سبعة آلاف دولار، فتأكد أنها مجرد محاولات احتيالية، فقد ثبت أن كثيرًا من هذه الرسائل تأتي من حسابات وهمية تهدف إلى استغلالك ماليًا.

5. عملية استرجاع الحسابات أصبحت صعبة

في حال تم اختراق جهازك أو حساباتك، فإن استرجاعها أصبح أصعب من ذي قبل، حيث إن دعم المنصات الإلكترونية لم يعد متعاونًا كما كان في السابق، خاصة إذا تمت السيطرة على جهازك الشخصي، لذا من الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم تعريض نفسك لمثل هذه المخاطر.

6. زيادة الوعي الرقمي هو الحل الأمثل

يجب على الجميع زيادة الوعي بهذه الأمور، فالوعي الإلكتروني يقلل من فرص الوقوع في فخ الاختراقات، والتي قد تتسبب في خسائر كبيرة تصل إلى تدمير البيانات وخراب البيوت.

باتباع هذه الخطوات، ستكون قادرًا على حماية معلوماتك وحساباتك من معظم محاولات الاختراق الشائعة