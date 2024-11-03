تكنولوجيا: Nvidia تستعد لإطلاق أول معالج يستهدف أعلى فئة من أجهزة الحاسب في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - برزت شركة Nvidia كلاعب رئيسي في صناعة كروت الشاشة في الأسواق العالمية، إلا أن Nvidia تستعد للمنافسة في سوق المعالجات الإستهلاكية في 2025، حيث تخطط لإطلاق أول معالج يستهدف أعلى فئة من أجهزة الحاسب في الأسواق العالمية.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة أن Nvidia تستعد لإطلاق معالج الشركة الأول لأجهزة الحاسب المميزة في شهر سبتمبر من عام 2025، وهو تحول كبير للشركة للحصول على حصة في سوق المعالجات إلى جانب حصتها الكبيرة في سوق كروت الشاشة.

ومن المقرر أن يرتكز معالج Nvidia القادم على معمارية Arm، كما تهدف الشركة للتوسع بإطلاق المعالج في نطاق أوسع في شهر مارس من عام 2026.

ومن المتوقع أن تساهم خبرة الشركة في تطوير معالجات Grace ومعالجات Tegra، وأيضاً خبرتها في تطوير خوادم الذكاء الإصطناعي وكروت الشاشة في المنافسة بقوة في سوق أجهزة الحاسب المخصصة للمستخدمين.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن Nvidia قد تتجه لتطوير معالج مدمج في نظام مع كروت الشاشة على غرار كوالكوم وإنتل وAMD، أو قد تتجه لبناء معالج مستقل من الفئة المميزة لتستهدف به دعم الأجهزة المخصصة لتشغيل الألعاب مع كرت شاشة مستقل، وقد يساهم التعاون بين مطوري الألعاب بشكل كبير في خطط إنفيديا المستقبلية.

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