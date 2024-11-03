تكنولوجيا: ابل تسيطر على الحصة الأكبر من شحنات الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة ابل أن تستحوذ على النصيب الأكبر من شحنات الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من هذا العام، حيث حققت شحنات تصل إلى 12.6 مليون وحدة خلال هذا الربع.

كشفت أحدث التقارير التي نشرت عبر IDC عن نمو في شحنات الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 20.4% على أساس سنوي، مع شحنات 39.6 مليون وحدة.

ولقد ساهمت الإعلانات التي قدمت هذا العام من ابل للجيل الجديد من أجهزة الآيباد في دفع شحنات الشركة من الأجهزة اللوحية، حيث لم تقدم ابل العام الماضي أي إصدار من أجهزة الآيباد.

من جانب أخر انطلقت الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro بشاشة OLED، ودعم من شرائح الشركة الجديدة M4، كما أطلقت الشركة اثنان من أجهزة iPad Air (2024) بشريحة M2، وجهاز iPad Air بحجم شاشة 13 إنش، أيضاً قدمت ابل إختيار من أجهزة الآيباد بتكلفة منخفضة وشاشة OLED في جهاز iPad mini الذي قدم الشهر الماضي بمعالج A17 Pro.

ولقد سجلت ابل 12.6 مليون وحدة من شحنات أجهزة الآيباد في الربع الثالث من هذا العام، كما إستحوذت على حصة سوقية بنسبة 31.7% أي بإنخفاض 6 نقاط عن نفس الربع العام الماضي.

أيضاً كشف التقرير عن النمو الذي سجلته العملاق الكوري بنسبة 18.3% على أساس سنوي، ولقد إنخفضت حصة سامسونج في الأسواق العالمية من 18.2% إلى 18.2%.

وجاءت شركة Amazon في المركز الثالث بشحنات 4.6 مليون وحدة، حيث تتضاعفت شحنات الشركة بنسبة 111.3% خلال الربع الثالث من هذا العام، كما إرتفعت حصة شركة أمازون في الأسواق العالمية بنسبة 11.6%.

كما إستطاعت هواوي الوصول إلى المركز الرابع بزيادة سنوية تصل إلى 44.1% أي صعف معدل نمو الأجهزة اللوحية في الأسواق العالمية، أيضاً سجلت العملاق الصيني شحنات 3.3 مليون وحدة لتسحوذ بذلك على نسبة 6.9% من شحنات الأجهزة اللوحية في هذا الربع.

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