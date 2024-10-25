شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تؤخر إحدى أبرز ميزاتها الذكية الجديدة لمستخدمي آيفون.. إليك السبب والان مع تفاصيل الخبر

من المفترض أن تكون ميزات Apple Intelligence هي أبرز ما يميز سلسلة آيفون 16 الجديدة، وحتى حدث إطلاقها جعل ذلك واضحًا، ولكن مر أكثر من شهر منذ أن قدم تيم كوك وشركاه هواتف آيفون الجديدة، ولا يوجد حتى الآن ذكاء اصطناعي لتشغيل هذه الأجهزة، ما يثير تساؤلات بشأن قيام شركة آبل بتأخير إحدى أكبر ميزاتها لأجهزة آيفون الجديدة والأجهزة المؤهلة الأخرى؟

ونُقل عن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، حيث شرح أسباب التنفيذ التدريجي ومدى حجم الذكاء الاصطناعي في مخطط شركة آبل.

وقال كريج فيديريجي، رئيس البرمجيات في شركة أبل، في مقابلة مع وول ستريت جورنال: "يعد هذا بمثابة دفعة كبيرة ونشعر أننا نريد القيام بذلك بشكل صحيح".

في الأساس، تهتم شركة آبل بالتفكير والحذر بشأن كيفية أداء وتصرف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهو ما له علاقة كبيرة بالحوادث المؤسفة التي واجهتها مايكروسوفت وجوجل في الآونة الأخيرة.

ومن الواضح أن شركة آبل تسير في خطوة منطقية تتمثل في محاولة أن تكون الأفضل، وليس الأول، وهو ما لا يمكن أن تكون عليه فعليًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي مع الفارق

ومع ذلك، فإن شركة آبل تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل مختلف عن المنافسين، مع التأكد من عدم تعرض بيانات المستخدم للخطر أو حتى استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي كما فعل الآخرون خلال العام الماضي.

من نواحٍ عديدة، يمكنك فهم فلسفة آبل وراء مسيرتها في إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولكن لماذا إذن الالتزام والوعد بوقت التوهج قبل أن يصبح جاهزًا للسوق؟ وقال فيديريجي: "أردنا أن يكون العملاء متحمسين لما سيأتي. "أردنا أن نوضح ما يمكن أن يكون عليه هاتفهم وما سيأتي عليه في الشهرين المقبلين،" والذي ربما يكون مرة أخرى هو التكتيك التسويقي الصحيح من العلامة التجارية حيث تحاول بيع الملايين من أجهزة آيفون الجديدة التي تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة.

تعمل آبل على ميزات محددة للذكاء الاصطناعي عبر الإصدار التجريبي من iOS 18.1، ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الضمانات الصحيحة ستحقق النتائج الموعودة، خاصة لأولئك الذين يستخدمون iPhone 15 Pro أو الطرازات الأحدث.

وفي أسواق مثل الهند، ستنتظر شركة Apple AI وقتها حتى عام 2025 لإحداث تأثير كبير، لذلك تأمل الشركة أن تكون الإعلانات التشويقية جيدة بما يكفي للناس لانتظار الصفقة الحقيقية.



