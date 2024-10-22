تكنولوجيا: قريبًا: إطلاق Magic Mouse ولوحة التتبع والمفاتيح الجديدة دون تغييرات كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سمعنا مؤخرًا شائعات تفيد بأن شركة أبل تستعد للإعلان عن أجهزة M4 Mac الجديدة في الأسبوع المقبل، لكن يبدو أن الشركة تخطط أيضًا لتحديث ملحقاتها.

وفقًا للتقارير، تعمل أبل على إصدارات جديدة من Magic Mouse وMagic Trackpad وMagic Keyboard. ومع ذلك، علينا ألا نرفع سقف توقعاتنا بشأن هذه التحديثات.

كما أشار Aaron Perris على منصة X، يتضمن إصدار iOS 18.1 RC إشارات إلى “الإصدارات الجديدة” من Magic Mouse 2 وMagic Trackpad 2، بالإضافة إلى Magic Keyboard محدثة.

ومن الناحية الفنية، الإصدار الحالي من Magic Mouse وTrackpad هو بالفعل الإصدار 2، حيث تشير أبل إلى الإصدارات المزودة بمنفذ Lightning التي تم إطلاقها في عام 2015 باسم “2”. إذًا، ما الذي تم الكشف عنه اليوم بالضبط؟

قام موقع 9to5Mac بتحليل كود macOS 15.1 RC، الذي تم إصداره اليوم للمطورين، وكشف التحليل عن إشارات إلى الملحقات “السحرية” الجديدة.

وعلى الرغم من وجود Magic Mouse 2 وMagic Trackpad 2 بالفعل، فإن الطرازات الجديدة التي تمت إضافتها في هذا الإصدار تحمل علامة “.usb”، مما يشير إلى أن أبل قد تقوم ببساطة بإضافة منفذ USB-C إلى التصميم الحالي لهذه الأجهزة، دون إطلاق جيل جديد بميزات أو تصميمات مختلفة.

دليل آخر على أن Magic Mouse وTrackpad وKeyboard الجديد لن يأتي بتصميم جديد هو أن النظام سيستخدم الأصول (الأيقونات) الحالية لنماذج “.usb” الجديدة. باستثناء Magic Keyboard، التي تم تحديثها في عام 2021 بالتزامن مع M1 iMac، لم يتم تحديث Magic Mouse وTrackpad منذ ما يقرب من 10 سنوات.

في حين أن إضافة منفذ USB-C قد تكون تغييرًا مرحبًا به، إلا أن هذا التحديث قد يكون مخيبًا لآمال المستخدمين الذين كانوا يتطلعون إلى تغييرات أكثر جوهرية.

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