شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبايدر مان 2 هى أحدث لعبة حصرية لـPlayStation قادمة إلى الحاسب الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

تتجة لعبة أخرى ناجحة من إنتاج PlayStation إلى أجهزة الكمبيوتر. أعلنت شركة Sony أن لعبة Spider-Man 2، إحدى أكبر الألعاب الحصرية لجهاز PS5، ستصل إلى أجهزة الكمبيوتر في 30 يناير، وستكون متاحة عبر Steam ومتجر Epic Game Store.

ستتضمن نسخة الكمبيوتر الشخصي اللعبة الأساسية وجميع المحتويات القابلة للتنزيل اللاحقة، مثل وضع New Game Plus وبدلات العنكبوت الإضافية، إلى جانب ميزات خاصة بالكمبيوتر الشخصي مثل "عناصر التحكم في لوحة المفاتيح والماوس، ودعم الشاشة العريضة للغاية، والعديد من الخيارات الرسومية"، وفقًا لمايك فيتزجيرالد، مدير التكنولوجيا الأساسية في شركة Insomniac المطورة للعبة، وسيشمل ذلك "خيارات تتبع الأشعة المحسنة".

وكشفت سوني أيضًا عن "عدم وجود محتوى إضافي لقصة Marvel's Spider-Man 2 " على أي من المنصتين.

Spider-Man 2

هي أحدث لعبة من سلسلة Sony التي أطلقتها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والتي تتضمن أيضًا نسخة للكمبيوتر الشخصي تم إطلاقها في يونيو إلى جانب Ghost of Tsushima ، كما تعد Spider-Man 2 أسرع لعبة رئيسية تم إطلاقها على PS5 حتى الآن، حيث تأتي نسخة الكمبيوتر الشخصي بعد أقل من عامين من إطلاقها الأصلي.