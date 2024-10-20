شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يعانى هاتف أيفون 16 من مشكلات فى عمر البطارية؟ إليكم ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر أن عمر البطارية لديك قد تدهور منذ الترقية إلى iOS 18 ؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك ، يبلغ العشرات من المستخدمين عن كميات مفرطة من استنزاف البطارية، خاصة على iPhone 16 وiPhone 16 Pro، ولكن هل هناك حل؟ للأسف ليس بعد.

وفقًا لموقع MacRumors، هناك سلسلة طويلة الأمد تضم مئات المنشورات من المستخدمين الذين يشتكون من افتقار بطارياتهم إلى البهجة والسرور.

وقال أحد المستخدمين إن شحن هواتفهم ينخفض ​​من 100% إلى 60% بحلول منتصف النهار، على الرغم من عدم وجود استخدام كثيف خلال ذلك الوقت، وأبلغ مستخدم آخر عن استنزاف البطارية بنسبة 1% تقريبًا كل خمس دقائق ومن الواضح أن هذا ليس مظهرًا رائعًا لشركة Apple.

هذة ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها iPhone لانتقادات بسبب بطارياته، ففي عام 2022 كتبنا عن كيفية مواجهة iPhone 14 لمشاكل تتعلق بعمر البطارية وفي النهاية، تم إلقاء اللوم على نظام التشغيل iOS 16 في هذه المشكلة، وقبل بضعة أشهر فقط، عالجت Sonos أيضًا مشكلة حيث كان تطبيقها يستخدم كمية أكبر من المتوسط ​​من الطاقة.

بعبارة أخرى، ليس من غير المعتاد أن يتسبب تحديث جديد لنظام التشغيل في حدوث بعض المشكلات المتعلقة بعمر البطارية، وخاصة في أول 24 ساعة بعد التثبيت، عندما يقوم الهاتف بإعادة فهرسة كل شيء والتحقق منه، وتنشأ المشكلة عندما لا يتم حل هذه المشكلات من تلقاء نفسها، مثل ما يواجهه iPhone 16 وiPhone 16 Pro على ما يبدو.

لا يبدو أن هناك حلًا سهلاً لهذه المشكلة حتى الآن، وأحد الأسباب هو أن استنزاف البطارية مشكلة صعبة للغاية ويستخدم كل شخص هاتفه بطرق مختلفة، وهناك دائمًا متغيرات تلعب دورًا يمكن أن تؤثر على عمر البطارية.

حاول المستخدمون تعطيل الميزات التي قد يكون لها تأثير أكبر على البطارية، مثل معدل تحديث ProMotion 120Hz وتحديث التطبيقات في الخلفية والمزيد، والحلول الواعدة الوحيدة حتى الآن هي تحديث iOS 18.0.1 وإصدار iOS 18.1 beta ، ولكن حتى هذه الإصلاحات لم تحل مشكلة الجميع.