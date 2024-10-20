شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يستخدم وضع الإضاءة المنخفضة لمكالمات الفيديو.. كيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد الملايين على وضع الإضاءة المنخفضة لالتقاط الصور عندما لا تكون ظروف الإضاءة في أفضل حالاتها، الآن يستخدم واتساب هذا الوضع لمساعدتك في إجراء مكالمات الفيديو في الأماكن التي يكون فيها الضوء خافتًا.

تحظى مكالمات الفيديو بشعبية كبيرة في تطبيق المراسلة، لكن معظم الهواتف تأتي مزودة بكاميرا أمامية متوسطة الحجم يمكنها إظهار الحبوب في الصور عندما يتحدث شخصان مع بعضهما البعض.

قد يكون وجود وضع الإضاءة المنخفضة هو الحل الأمثل للحصول على وجه واضح للشخص والقيام بذلك دون تغيير موقعه.

وضع الإضاءة المنخفضة في واتساب لمكالمات الفيديو.. كيفية استخدامه

الميزة متاحة لتحديد المستخدمين الذين حصلوا على آخر تحديث لتطبيق واتساب وتعمل فقط على إصدار الهاتف المحمول من تطبيق المراسلة.

إذا حصلت على الميزة الجديدة، فاتبع هذه الخطوات لاستخدام الوضع الجديد:

افتح تطبيق واتساب على هاتف iOS/Android الخاص بك

إجراء مكالمة فيديو على الواتس اب

اضغط على أيقونة اللمبة الظاهرة في أعلى يمين الواجهة

يمكنك إيقاف تشغيله يدويًا في ظروف الإضاءة العادية

يضيف واتساب ميزات جديدة ومفيدة، والتي تتضمن مزيدًا من التركيز على تحديثات الحالة والقنوات.

والأهم من ذلك، أن تطبيق المراسلة يجرب أداة جديدة لاختيار سمات الدردشة لمستخدمي iOS والتي لن تتيح لك فقط تغيير سمة الدردشة بصرف النظر عن اللون الداكن والفاتح ولكن أيضًا تغيير خلفية الدردشة لمستخدمين مختلفين.

حصلت إصدارات واتساب التجريبية لنظامي التشغيل Android وiOS على الأداة مؤخرًا، ومن المفترض أن يتم طرحها رسميًا قريبًا.