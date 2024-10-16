شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سقط الماء على اللاب توب؟ إليك كيفية إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

عندما يقع سائل على الكمبيوتر المحمول، فإن الوقت هو جوهر الأمر، حيث أن كل ما تحتاجه هو إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول فورا وإزالة كابل الطاقة والبطارية على الفور، ثم اتبع الخطوات التالية لمحاولة التخفيف من أي ضرر ناتج عن الانسكاب.

الخطوة 1: قم بإزالة جميع المكونات التي يمكن فصلها بسهولة ، افصل الماوس وأي كابلات، وأزل أي محركات أقراص فلاش وأقراص DVD، اترك الكمبيوتر المحمول عاريًا.

الخطوة 2: جفف الجزء الخارجي من الجهاز، ثم افتح الكمبيوتر المحمول حتى نهايته، واحمله رأسًا على عقب للسماح بخروج أي سائل متراكم، واستخدم منشفة ماصة أو قطعة قماش ماصة خالية من النسالة لمسح الأسطح المبللة حتى تجف ، لا تحاول تجفيف الكمبيوتر بالهواء الساخن القسري من مسدس حراري أو مجفف شعر.

الخطوة 3: نوع السائل المنسكب هو المهم الماء هو الأقل حمضية، في حين أن السوائل السكرية والكحولية أكثر توصيلًا وأكثر تآكلًا، يمكن أن تتسبب بسرعة في تلف دائم لمكوناتك الداخلية، مع وضع ذلك في الاعتبار، إذا انسكب شيء أكثر تآكلًا من الماء، فنوصيك بأخذه إلى ورشة إصلاح، أو من الأفضل الاستفادة من الضمان للحصول على بديل.

إذا سكبت الماء على الكمبيوتر المحمول، أو لم تتمكن من إصلاحه، فيمكنك محاولة تجفيفه بنفسك حاول وضع الكمبيوتر المحمول في مكان دافئ (وليس ساخنًا) وجافًا، واتركه هناك لمدة 24 إلى 48 ساعة. من الناحية المثالية، افتحه قدر الإمكان عن طريق فتح الغطاء وإزالة أي ألواح غير ضرورية تجاهل الأفكار التقليدية مثل أكياس الأرز، لأنها قد تسبب مشاكل أكثر مما تستحق، ولكن تشغيل مزيل الرطوبة في المساحة أو الغرفة التي يوجد بها الكمبيوتر المحمول يمكن أن يساعد.

إذا حاولت تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن يكون جاهزًا، فأنت تبحث عن المتاعب، فقد يتسبب ذلك في حدوث تماس كهربائي هائل في النظام وإتلاف الكمبيوتر المحمول تمامًا، لذا تأكد من تركه بمفرده لمدة يوم واحد على الأقل .



الخطوة 4: إذا كنت قلقًا بشأن تسرب السائل إلى النظام بأكمله إلى مكونات مثل الذاكرة ومحرك التخزين ، فيمكنك إزالتهما أيضًا، ستجد في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة ألواحًا تسمح بإزالتها من الجانب السفلي ، ومع ذلك، في معظم الحالات، يجب عليك استخدام مفك براغي فيليبس أو توركس لإزالتها. بالنسبة للذاكرة، اضغط على المشابك الجانبية لإخراج كل عصا ، مع محرك الحالة الصلبة أو محرك الأقراص الثابتة، من المحتمل أن تضطر إلى فك المزيد من البراغي لتحريره من الإطار ، تأكد من فصله عن منافذ أو كابلات توصيل الطاقة والبيانات بعناية.

الخطوة 5 : افحص كل مكون قمت بإزالته للتحقق من وجود أي علامات على البلل أو التآكل، يجب تجفيف أي أجزاء مبللة، ولكن إذا كان السائل أي شيء غير الماء، فامسحه باستخدام فرشاة أسنان نظيفة مغموسة في كحول إيزوبروبيل بنسبة 99% - سيؤدي هذا إلى إذابة الأوساخ دون التسبب في تلف السائل ويتبخر دون ترك بقايا لزجة.

الخطوة 6 : بمجرد تنظيف كل شيء وفحصه، والتأكد من إزالة أي علامات للتآكل، اترك كل شيء بمفرده ليجف في الهواء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في منطقة دافئة وجافة. ستسرع المروحة عملية التجفيف. لا تستخدم مجفف الشعر، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مشكلات تتعلق بالكهرباء الساكنة.