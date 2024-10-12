تكنولوجيا: iQOO قد تؤجل موعد إطلاق هاتف iQOO 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد iQOO مؤتمر في السوق الهندي في 5 من ديسمبر لإطلاق هاتف iQOO 13، إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على أن الشركة لم تحدد موعد لإطلاق الهاتف في السوق الصيني حتى الآن، كما لم تؤكد التسريبات على إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية أيضاً في 5 من ديسمبر.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن هاتف iQOO 13 يأتي بشاشة Q10 الجديدة من BOE، والتي تتميز بجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 144 Hz، مع مستوى سطوع أعلى مقارنة بالإصدار السابق.

أيضاً تتميز الشاشة بإنحراف أقل للألوان، مع إستهلاك أقل للطاقة، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ويتميز هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تشمل ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تنقسم بين مستشعر رئيسي، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto.

أيضاً يضم هاتف iQOO 13 بطارية بقدرة 6150 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، على أن ينطلق للأسواق بسعر 653 دولار.

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