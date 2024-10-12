تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Xiaomi Pad 7 وXiaomi Pad 7 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق جيل جديد من الأجهزة اللوحية، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Xiaomi Pad 7 وXiaomi Pad 7 Pro.

يترقب عدد من المستخدمين إنطلاق جهاز Pad 6S Pro اللوحي من شاومي، إلا أن التسريبات قدمت تفاصيل عن سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 7 التي تنطلق للسوق الصيني قريباً، والتي تستبدل الإصدارات الحالية من أجهزة Pad 6 وPad 6 Pro.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز Xiaomi Pad 7 اللوحي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

من جانب أخر ينطلق جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

كما تشير التوقعات إلى أن شاومي تقدم كلا الجهازين بشاشة LCD بحجم 11.16 إنش، ومعدل تحديث 144 Hz، ومن المتوقع أن تقدم شاومي هذه الإصدارات بشكل رسمي خلال الحدث المقرر عقده قريباً لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15، لذا نترقب إنطلاق الحدث لمزيد من التفاصيل حول إصدارات شاومي الجديدة من الأجهزة اللوحية.

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